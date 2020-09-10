Районы Азербайджана с высоким числом зараженных коронавирусом

Больше всего случаев инфицирования коронавирусом в Азербайджане фиксируется в Баку.

Как передает Day.Az, соответствующие данные приведены на сайте Кoronavirusinfo.az.

В Азербайджане 56,2% лиц, тест на COVID-19 которых оказался положительным, приходится на долю столицы, а 15,6% от общего числа инфицированных - на Абшеронский район.

Согласно статистике, 10,3% заразившихся было выявлено в Аранской зоне, 6,4% - в Гянджа-Газахском регионе, 4,3% - Лянкяранском районе, 2% - Губа-Хачмазском регионе, 1,7% - в Шеки-Загатальском, 1,6% - в горном Ширване, 1% - Верхнем Карабахе.

0,04% инфицированных проживает в Нахчыване.

Отметим, что 0,7% заразившихся составляют вернувшиеся из-за рубежа граждане.