В Баку BMW сбил годовалого ребенка

В Баку автомобиль сбил насмерть ребенка.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 9 сентября около 15.00 на территории Хатаинского района автомобиль "BMW", управляемый В.Алиевым, сбил племянника, годовалого Зию Мамедова.

Ребенок скончался в больнице.

В УП Хатаинского района ведется расследование.