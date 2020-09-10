https://news.day.az/society/1269523.html В Баку BMW сбил годовалого ребенка
В Баку BMW сбил годовалого ребенка
В Баку автомобиль сбил насмерть ребенка.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 9 сентября около 15.00 на территории Хатаинского района автомобиль "BMW", управляемый В.Алиевым, сбил племянника, годовалого Зию Мамедова.
Ребенок скончался в больнице.
В УП Хатаинского района ведется расследование.
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