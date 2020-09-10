https://news.day.az/society/1269530.html Названы районы Баку с наибольшим количеством заражений коронавирусом - ФОТО
Названы районы Баку с наибольшим количеством заражений коронавирусом - ФОТО
Бинагадинский район Баку лидирует в столице по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кoronavirusinfo.az.
Так, на указанный район приходится 14,3% всех зараженных жителей Баку, на Хатаинский - 12,2%, Ясамальский - 11,8%, Сабунчинский - 11,7%, Насиминский - 9%, Наримановский - 8,4%, Сураханский - 8%, Гарадагский - 7,6%, Низаминский - 7,1%, Хазарский - 5%, Сабаильский - 4,6%.
Меньше всего заболевших (0,3%) зафиксировано в Пираллахинском районе Баку.
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