Названы районы Баку с наибольшим количеством заражений коронавирусом

Бинагадинский район Баку лидирует в столице по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кoronavirusinfo.az.

Так, на указанный район приходится 14,3% всех зараженных жителей Баку, на Хатаинский - 12,2%, Ясамальский - 11,8%, Сабунчинский - 11,7%, Насиминский - 9%, Наримановский - 8,4%, Сураханский - 8%, Гарадагский - 7,6%, Низаминский - 7,1%, Хазарский - 5%, Сабаильский - 4,6%.

Меньше всего заболевших (0,3%) зафиксировано в Пираллахинском районе Баку.