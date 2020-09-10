В Баку депутат оштрафован на крупную сумму

Работники Бакинского транспортного агентства (БТА) фотографируют машину и убегают, как только она останавливается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на заседании Комитета экономической политики, промышленности и предпринимательства сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Руфат Гулиев.

Он отметил, что сотрудники БТА не дают разъяснений, не говорят гражданину, что он припарковался неправильно.

"Ничего не разъяснив, фотографируют машину и убегают. Спрашиваю у водителя, на какую сумму выписан штраф? Он назвал такую сумму, что и говорить здесь неуместно, настолько она большая", - сказал Гулиев.

Он добавил, что БТА должно отчитаться в связи со средствами, полученными от штрафов.

"Если за день на 20 манатов оштрафовать 10 тысяч человек, то получается крупная сумма. Однако никто не отчитывается, куда расходуются эти деньги, на что они тратятся. Считаю, что нам следует пригласить сюда представителя Бакинского транспортного агентства, чтобы он ответил куда расходуются эти средства", - подытожил Руфат Гулиев.