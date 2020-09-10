https://news.day.az/society/1269569.html В Гяндже автомобиль сбил двух пешеходов
В Гяндже автомобиль сбил двух пешеходов
В Гяндже произошло ДТП, в результате которого пострадали два пешехода.
Как сообщает АПА, на проспекте Деде Горгуда машина сбила пытавшихся перейти улицу женщину среднего возраста и ребенка.
Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них тяжелое.
На место происшествия привлечены сотрудники ГДП. Проводится расследование.
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