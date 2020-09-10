В Гяндже автомобиль сбил двух пешеходов

В Гяндже произошло ДТП, в результате которого пострадали два пешехода.

Как сообщает АПА, на проспекте Деде Горгуда машина сбила пытавшихся перейти улицу женщину среднего возраста и ребенка.

Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них тяжелое.

На место происшествия привлечены сотрудники ГДП. Проводится расследование.