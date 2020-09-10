"Xalq seçimi”: читатели Day.Az выбирают любимую кофейню - ОПРОС
Продолжается опрос "Какую кофейню вы предпочитаете", проводимый в рамках проекта Day.Az "Xalq seçimi".
Напомним, что в опросе участвуют 14 из самых популярных у жителей Баку кофеен.
У читателей Day.Az в рамках проекта "Xalq seçimi" имеется возможность определить лучших из лучших в Азербайджане. Мы реализуем проект "Xalq seçimi", цель которого заключается в выявлении приоритетов наших читателей - жителей Азербайджана.
Ранее читатели нашего портала выбрали лучших производителей кондиционеров, марки чая, кондитерские и операторов кабельного телевидения.
По итогам года победители опроса будут награждены нашей компанией специальными знаками качества и популярности.
Думаем, что проект "Xalq seçimi" вызовет большой интерес у читателей и станет хорошим стимулом для производителей товаров.
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