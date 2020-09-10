В Джалилабаде произошел пожар

В Центр Управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом недалеко от села Фатуллагышлаг Джалилабадского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, отделы пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства привлечены на место происшествия. По предварительным данным, на площади 1 га горят сухая трава и кустарники.

Будет предоставлена дополнительная информация.