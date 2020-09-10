ГЭЦ назвал самую легкую группу специальностей в этом году

"В этом году II группа является самой легкой по условиям конкурса".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в ходе онлайн-трансляции в "Facebook" сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, если бакалавры и суббакалавры, допущенные к конкурсу по II группе сделают правильный выбор, то все они поступят: "Потому что число обращений практически соответствует количеству плановых мест".