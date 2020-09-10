https://news.day.az/society/1269604.html ГЭЦ назвал самую легкую группу специальностей в этом году
ГЭЦ назвал самую легкую группу специальностей в этом году
"В этом году II группа является самой легкой по условиям конкурса".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в ходе онлайн-трансляции в "Facebook" сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
По ее словам, если бакалавры и суббакалавры, допущенные к конкурсу по II группе сделают правильный выбор, то все они поступят: "Потому что число обращений практически соответствует количеству плановых мест".
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