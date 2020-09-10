В Азербайджане за сутки выявлено 142 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 150, скончался один.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 37 874 факта заражения коронавирусной инфекцией. 35 269 человек вылечились, 556 скончались, число активных больных - 2 049.

За последние сутки проведен 7 290 тестов на коронавирус, за минувший период - 988 268.