https://news.day.az/society/1269620.html В Азербайджане за сутки выявлено 142 случая инфицирования коронавирусом - вылечились 150 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 142 случая инфицирования коронавирусом - вылечились 150 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 142 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 150, скончался один.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 37 874 факта заражения коронавирусной инфекцией. 35 269 человек вылечились, 556 скончались, число активных больных - 2 049.
За последние сутки проведен 7 290 тестов на коронавирус, за минувший период - 988 268.
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