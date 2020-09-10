https://news.day.az/society/1269639.html В Азербайджане отменены экзамены по физкультуре и спорту
В Азербайджане отменены экзамены по физкультуре и спорту
В этом году отменены экзамены по способностям в рамках приема на специальности физкультура и спорт по V группе специальностей.
Как передает в четверг Day.Az, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
По ее словам, данное изменение касается только этого года.
"Мы ожидаем, что из-за отмены экзаменов по способностям в рамках приема по специальностям физкультура и спорт проходной бал приблизительно будет равен 150-и", - сказала Малейка Аббасзаде.
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