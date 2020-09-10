В Азербайджане отменены экзамены по физкультуре и спорту

В этом году отменены экзамены по способностям в рамках приема на специальности физкультура и спорт по V группе специальностей.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, данное изменение касается только этого года.

"Мы ожидаем, что из-за отмены экзаменов по способностям в рамках приема по специальностям физкультура и спорт проходной бал приблизительно будет равен 150-и", - сказала Малейка Аббасзаде.