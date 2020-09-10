https://news.day.az/society/1269697.html В Азербайджане утвердили временные правила проведения занятий в школах и вузах - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане утвердили временные правила проведения занятий в школах и вузах - ОФИЦИАЛЬНО
Кабинет министров утвердил "Временные правила организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, действующих в период особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на кабмин.
С полным текстом правил можно ознакомиться по ссылке.
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