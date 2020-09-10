https://news.day.az/society/1269713.html Нужно ли будет школьникам обязательно носить маски? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Нужно ли будет школьникам обязательно носить маски? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Использование медицинских масок в учебных заведениях не будет обязательным.
Об этом говорится в требованиях к учащимся во время особого карантинного режима, утвержденных постановлением Кабинета министров, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В правилах отмечается, что в период особого карантинного режима использование масок учениками дошкольных и общеобразовательных учреждений, детских музыкальных, художественных и рисовальных школ остается на усмотрение их родителей или других законных представителей.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре