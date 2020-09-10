В Азербайджане учащиеся с высокой температурой не будут допускаться в здание школы

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Временные правила организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно правилам, температура лиц, входящих в образовательное учреждение, измеряется с помощью систем термокамер или бесконтактного термометра. При температуры 37,1 °С и выше вход в учреждение не разрешается.

В целях предотвращения переполненности и обеспечения физической (социальной) дистанции все двери учреждения должны использоваться для входа и выхода.

Между отдельными лицами (учащимися, педагогами и т.д.) на входе и выходе из учебных заведений предусматривается социальная дистанция не менее 1,5 метра, и для этого расположение площадки при входе в учебное заведение должно быть обозначено напольными знаками.

Зоны, предназначенные для входа и выхода из образовательного учреждения, должны быть оборудованы дезинфицирующими средствами для рук, содержащими спирт.