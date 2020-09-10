https://news.day.az/society/1269716.html В школах Азербайджана не будут действовать спортивные залы и библиотеки
В школах Азербайджана не будут действовать спортивные залы и библиотеки
Кабинет министров Азербайджана утвердил "Временные правила организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".
Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно правилам, в период особого карантинного режима учащиеся школ не смогут воспользоваться спортивными залами и библиотеками.
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