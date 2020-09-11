Суд продлил срок ареста бывшего главы ИВ Нефтчалы и других должностных лиц

В суд поступило представление о продлении меры пресечения в отношении бывшего главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева и других должностных лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, представление Велиева и других будет рассмотрено сегодня в Сабаильском районном суде. Они находятся в производстве у судьи Илькина Рустамли.

Согласно распространенному Службой государственной безопасности сообщению, на основании информации о том, что должностные лица Исполнительной власти Нефтчалинского района умышленно использовали в своих интересах служебные полномочия и допустили многочисленные преступные действия, наносящие значительный ущерб правам граждан, охраняемым законом интересам общества и государства, были начаты комплексные следственные мероприятия.

На основании собранных материалов были установлены обоснованные подозрения в систематическом злоупотреблении должностными полномочиями главой Исполнительной власти района Исмаилом Велиевым и получении им лично под различными именами денежных средств от руководителей образовательных, медицинских и других местных государственных учреждений.

Кроме того, были установлены основательные подозрения в том, что Исмаил Велиев лично, а также при посредничестве первого заместителя главы исполнительной власти Вургуна Акберова, заведующего отделом архитектуры и строительства Вугара Нагиева, других находившихся в его подчинении должностных лиц требовал и получал денежные средства под различными предлогами от частных предпринимателей, занимавшихся бизнесом на территории района.

В ходе обыска, произведенного на основании решения суда в служебных кабинетах Исмаила Велиева, Вургуна Акберова, заместителя главы исполнительной власти Гюльтекин Садыховой, заведующего отделом по работе с местными органами самоуправления Анара Джафарова были обнаружены и изъяты списки средств, полученных от должностных лиц различных органов местной исполнительной власти и других местных государственных органов, лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, крупные денежные средства, документы и другие доказательства.