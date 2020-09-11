https://news.day.az/society/1269794.html В школах Баку будут учиться более 430 тыс. учащихся
В школах Баку будут учиться более 430 тыс. учащихся
В новом учебном году в общеобразовательных школах при Управлении образования города Баку ожидается обучение 434 971 учащихся.
Как передает Day.Az со ссылкой на Управление, прогнозируется, что в IX классах будут обучаться 35 794, X классах - 25 611, XI классах - 19 794 и XII классах - 170 учеников.
В этих школах работают 27 132 учителей.
Отметим, что при Управлении функционирует 308 общеобразовательных школ, 3 специальные общие средние школы и 5 очно-заочных вечерних школ, всего 316 школ и 5 детско-юношеских центров развития.
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