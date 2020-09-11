Задержан подозреваемый в убийстве жителя Сумгайыта

В прокуратуру города Сумгайыт поступила информация о том, что 10 сентября около 19:00 на территории 17 микрорайона города было найдено тело Эльгюна Исмаилова (1988 г.р.).

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Сумгайыта, сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта провели осмотр места происшествия.

В ходе следствия были установлены основательные подозрения в том, что Теймур Исмаилов (1989 г.р.) на почве конфликта нанес Э.Исмаилову многочисленные удары, после которых последний скончался.

По факту в прокуратуре города возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Теймур Исмаилов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Ведется расследование.