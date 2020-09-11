https://news.day.az/society/1269809.html В одном из районов Баку снесут десятки домов - СПИСОК
В одном из районов Баку снесут десятки домов - СПИСОК
Исполнительная власть (ИВ) Сураханского района Баку объявила открытый тендер на работы по сносу 18 двухэтажных и 38 одноэтажных аварийных частных жилых домов в поселке Зых и по очистке территории.
Стоимость участия в тендерной процедуре составляет 200 манатов, передает Day.Az со ссылкой на Modern.az.
Претенденты могут представить документы до 13:00 5 октября, а тендерное предложение и банковское обеспечение в размере 2% от его стоимости - до 13:00 13 октября по адресу: Баку, Сураханский район, поселок Амирджан, улица Парковая, 30.
Рассмотрение заявок начнется в 13:00 14 октября.
Работы должны быть выполнены до конца нынешнего года.
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