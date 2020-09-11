В одном из районов Баку снесут десятки домов

Исполнительная власть (ИВ) Сураханского района Баку объявила открытый тендер на работы по сносу 18 двухэтажных и 38 одноэтажных аварийных частных жилых домов в поселке Зых и по очистке территории.

Стоимость участия в тендерной процедуре составляет 200 манатов, передает Day.Az со ссылкой на Modern.az.

Претенденты могут представить документы до 13:00 5 октября, а тендерное предложение и банковское обеспечение в размере 2% от его стоимости - до 13:00 13 октября по адресу: Баку, Сураханский район, поселок Амирджан, улица Парковая, 30.

Рассмотрение заявок начнется в 13:00 14 октября.

Работы должны быть выполнены до конца нынешнего года.