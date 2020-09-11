Когда заработает бакинское метро?

С началом нового учебного года стал актуален вопрос работы Бакинского метрополитена, деятельность которого была приостановлена Оперативном штабом при Кабинете министров в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Как передает Day.Az, отвечая на вопрос об открытии метро из-за большой нагрузки на общественный транспорт, а именно, автобусы, руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов отметил, что официальной информации о возобновлении работы метро 15 сентября пока не поступало.

"Бакинский метрополитен находится в состоянии готовности с момента приостановления деятельности. Пока каждый день ведутся технические работы. Мы приступим к работе, когда будет принято решение", - сказал Мамедов.