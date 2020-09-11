https://news.day.az/society/1269846.html Бакинский метрополитен не будет работать по выходным до конца месяца
Бакинский метрополитен не будет работать по выходным до конца месяца
Поскольку до 30 сентября общественный транспорт не будет работать по выходным дням, с 00:00 19 сентября до 06:00 21 сентября и с 00:00 часов 26 сентября до 06:00 часов 28 сентября пассажироперевозки в Бакинском метрополитене будут приостановлены.
Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров.
Отметим, что Бакинский метрополитен начнет работать с 14 сентября.
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