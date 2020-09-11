Бакинский метрополитен не будет работать по выходным до конца месяца

Поскольку до 30 сентября общественный транспорт не будет работать по выходным дням, с 00:00 19 сентября до 06:00 21 сентября и с 00:00 часов 26 сентября до 06:00 часов 28 сентября пассажироперевозки в Бакинском метрополитене будут приостановлены.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Отметим, что Бакинский метрополитен начнет работать с 14 сентября.