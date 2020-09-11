https://news.day.az/society/1269848.html ГЭЦ о проходных баллах в III группе специальностей
ГЭЦ о проходных баллах в III группе специальностей
В этом году в III группе новых специальностей нет.
Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az.
Она отметила, что в текущем году из III группы исключены четыре специальности.
Председатель ГЭЦ добавила, что по этой группе специальностей конкурс ожидается таким же, как и в прошлом году, и проходные баллы по специальностям останутся без изменений.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре