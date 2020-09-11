ГЭЦ о проходных баллах в III группе специальностей

В этом году в III группе новых специальностей нет.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az.

Она отметила, что в текущем году из III группы исключены четыре специальности.

Председатель ГЭЦ добавила, что по этой группе специальностей конкурс ожидается таким же, как и в прошлом году, и проходные баллы по специальностям останутся без изменений.