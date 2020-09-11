Обнародовано число заочных мест по III группе

"В этом году в III группе всего 425 заочных мест, очных мест - 11861".

Как сообщает Day.Az, об этом в прямом эфире в "Facebook" сказала председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

По ее словам, конкурс на заочные места также большой: "Особенно во II группе по определенным специальностям на заочные места конкурс бывает сильнее по сравнению с очными".