https://news.day.az/society/1269857.html Обнародовано число заочных мест по III группе
Обнародовано число заочных мест по III группе
"В этом году в III группе всего 425 заочных мест, очных мест - 11861".
Как сообщает Day.Az, об этом в прямом эфире в "Facebook" сказала председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде.
По ее словам, конкурс на заочные места также большой: "Особенно во II группе по определенным специальностям на заочные места конкурс бывает сильнее по сравнению с очными".
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