"В этом году 555 абитуриентов по III группе набрали больше 600 баллов. Это очень высокий показатель".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

По ее словам, эти абитуриенты намерены выбрать места госзаказа: "Желающие выбрать специальность "Юриспруденция" могут выбрать и платные места. В прошлом году проходной балл по специальности "Юриспруденция" (обучение на английском языке) составил 650,4, проходной балл по этой же специальности в Академии государственного управления - 640,9".