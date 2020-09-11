Бакинский метрополитен обнародовал правила пользования метро в период пандемии

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение возобновить деятельность Бакинского метрополитена с 06:00 14 сентября.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", соответствующим постановлением Кабинета министров пассажироперевозки в метро были приостановлены с 00:00 четвертого по 06:00 20 июля. Затем, исходя из эпидемиологической ситуации, данный срок был продлен до 15 сентября.

До завершения особого режима карантина, введенного на территории Азербайджана с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса нового типа "COVID-19" и защите здоровья людей, деятельность Бакинского метрополитена будет осуществляться в соответствии с решениями, поручениями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

"Руководствуясь вышеизложенным, до сведения пассажиров, пользующихся услугами метрополитена, доводится:

1. Деятельность Бакинского метрополитена возобновится 14 сентября 2020 года в 06:00. Станции бакинского метро будут открыты для пассажиров с 06:00 до 24:00.

2. Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме.

3. Движение поездов будет обеспечено по максимально ускоренному графику с учетом технических возможностей.

4. Возобновится работа службы по перевозке пассажиров на инвалидных колясках.

5. В соответствии с "Методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте", на территории станций Бакинского метрополитена и в поездах в обязательном порядке необходимо использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Запрещено пользоваться метро без медицинских масок. Напоминаем пассажирам, что медицинская маска должна полностью закрывать рот и нос.

6. За неиспользование медицинских масок предусмотрена соответствующая административная ответственность.

7. От пассажиров будет требоваться надеть маску при входе на станции.

8. Температура тела пассажиров, входящих на станции, будет выборочно проверяться с помощью соответствующего медицинского оборудования.

9. В целях обеспечения соблюдения социальной дистанции, использования медицинских масок, соблюдения санитарно-гигиенических правил будут использоваться аудиовизуальные и статические методы информирования пассажиров, на сиденья на станциях и в поездах будут нанесены информационные отметки, а при необходимости пассажиры будут проинформированы с помощью средств связи и громкоговорителей.

10. Созданы условия для продажи медицинских масок аптеками, работающим на станциях Бакинского метрополитена.

11. Для обеспечения соблюдения социальной дистанции пассажирами, безопасного и упорядоченного входа в метро, будут приняты соответствующие меры. Учитывая это, просим пассажиров соблюдать социальную дистанцию ​​и правила безопасности при входе на станции, правильно использовать медицинские маски.

12. Дезинфекция вокзалов и поездов будет проводиться по графику, определенному в прежнем порядке.