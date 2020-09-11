https://news.day.az/society/1269985.html В Азербайджане за сутки выявлено 163 случая инфицирования коронавирусом - вылечился 171 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 163 случая инфицирования коронавирусом - вылечился 171 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 163 случая инфицирования коронавирусом, вылечился 171, скончался один.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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