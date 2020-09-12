В Баку будет ветрено и облачно

13 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 28-31 градус тепла, в Баку ночью 20-22, днем 28-30 градусов тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 24-25 градусов тепла.

13 сентября в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 30-35, в горах ночью 11-16, днем 20-24 градуса тепла.