На бакинских улицах и проспектах провели усиленную дезинфекцию
Сегодня с утра структуры Исполнительной власти города Баку провели очередные, 12-е дополнительные усиленные дезинфекционные работы со специальными химическими веществами на центральных улицах и проспектах столицы, с участием 40 единиц спецтехники и двух тысяч сотрудников, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти Баку.
Помимо центральных улиц, дезинфекционные работы проводятся в поселках и жилых массивах столицы. Жители столицы заранее были оповещены посредством СМИ об определенной токсичности веществ, используемых во время дезинфекции.
Личный состав МВД с использованием 20 единиц специального автотранспорта в течение дня активно участвовал в дезинфекционных работах.
Наряду с проводимыми на улицах дезинфекционными работами, сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства Баку, в соответствии со специальным графиком, осуществляют медицинские профилактические и дезинфекционные меры в жилых зданиях, лифтовых кабинах, дворах и жилых кварталах, находящихся на балансе департамента, территориях, где расположены спортивно-развлекательные сооружения и контейнеры для бытовых отходов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре