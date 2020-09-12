В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе продлен ряд ограничений

На территории Баку, Сумгайыта и Абшеронского района в рамках строгого карантинного режима до 30 сентября остается в силе ряд ограничений.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.

Ниже предоставлен полный список ограничений:

- запрещается работа крупных торговых центров, кроме продуктовых магазинов и аптек;

- с 00:00 по 09:00 запрещается обслуживание в предприятиях общественного питания, а также в ресторанах, кафе и прочих объектах, а также использование кальяного оборудования и размещение за одним столом более 6 человек;

- запрещаются репетиторские услуги в группах более 10 человек;

- запрещается деятельность бассейнов, водных аттракционов и спортивных объектов на территории пляжей;

- запрещается работа общественного транспорта и пассажирских перевозок в бакинском метро с 00:00 19 сентября 2020 года до 06:00 21 сентября 2020 года, с 00:00 26 сентября до 06:00 28 сентября 2020 года.