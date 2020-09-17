В Азербайджане совершенствуется пенсионная система

Увеличение размеров пенсий за последний год предусматривает дополнительную выплату пенсионерам свыше одного миллиарда манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, только за восемь месяцев этого года на пенсионное обеспечение было направлено около трех миллиардов манатов, что на 576,5 миллиона манатов (24 процента) больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Также за последний год в пенсиях был зафиксирован рост до 30 процентов, и среднемесячная пенсия составила 300 манатов, среднемесячный размер пенсии по возрасту - около 330 манатов (увеличение на 25,2 процента).

Также с начала 2020 года лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим права на пенсию, было предоставлено право на получение пособия по возрасту, и этим правом воспользовались уже более 20 тысяч человек. Также с начала этого года семьям, потерявшим кормильца, предоставлено право отдать предпочтение большему по размеру виду социального обеспечения - пенсии в связи с потерей кормильца или пособию за потерю кормильца. Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставлено право получения соответствующего пособия одновременно с пенсией за потерю кормильца.

В настоящее время проводятся реформы в ряде направлений: возможность перехода на другой вид пенсии в соответствии с выбором пенсионера, в том числе, возможность перехода с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности, предоставление право выбора более высокой пенсии или социального пособия лицом, потерявшим кормильца, повышение доступности льготного пенсионного обеспечения для лиц, работающих на тяжелой и вредной работе, внедрение механизма перерасчета пенсии в соответствии с интересами пенсионеров, расширение проактивных услуг в сфере пенсионного назначения и автоматизация перерасчета пенсии и т.д.