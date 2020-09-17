В Баку идет подготовка к зиме

В соответствии с планами, утвержденными по всем районам Баку, продолжаются мероприятия по подготовке к осенне-зимнему сезону, сообщили в четверг Trend в Исполнительной власти столицы, передает Day.Az.

В готовность приведена спецттехника городских и районных коммунальных служб, проведены ремонтные работы в ряде жилых и нежилых зданий, осуществлены дополнительные меры.

Для контроля над проведенной работой ИВ Баку назначила по каждому району по ответственному лицу. Эти лица совместно с представителями городской исполнительной власти обеспечивают осуществление подготовительных работ к осенне-зимнему периоду в районах, проверяют выполнение данных поручений и проведенных работ. В рамках этих работ в столичных районах вот уже несколько дней проводятся мониторинги.

Для обсуждения проведенной на местах работы при участии ответственных лиц ИВ, руководителей районов, коммунально-хозяйственных и других профильных структур были проведены оперативные онлайн-совещания, на которых обсуждалась ситуация по подготовке к зиме, заслушаны отчеты руководителей участков.

Было отмечено, что каждая структура в районах должна точно знать возложенные на нее обязанности, уметь оперативно устранять возможные проблемы, и обеспечить в достаточном количестве запасы песка, соли и необходимого инвентаря.

В ходе совещаний было установлено конкретное распределение обязанностей между структурами, обсуждены выявленные во время проверок недостатки, ответственным лицам даны поручения по их устранению.