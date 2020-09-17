БТА назвало причину задержки перехода к онлайн-пополнению баланса BakıKart

В Баку задерживается переход к онлайн-пополнению баланса BakıKart, используемой в оплате проезда в общественном транспорте в Баку. Хотя переход к онлайн пополнению баланса планировался в первой половине года, процесс задержался в связи с пандемией.

Об этом в четверг сказал Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, передает Day.Az.

По его словам, проект будет реализован после пандемии.

"Нам известно с какими трудностями сталкиваются пассажиры в связи с пополнением баланса BakıKart, и это беспокоит также нас. Мы сознаем необходимость доступности онлайн пополнения баланса этих карточек, и в данном направлении предпринимаются все возможные шаги. Однако, всем известны объективные причины, вызванные пандемией. К примеру, сотрудники иностранных компаний, с которыми мы работаем по этому проекту - граждане зарубежных стран, они не могут приехать в Баку из-за карантина. По возможности работа продолжается удаленно. Мы планировали внедрить онлайн пополнение баланса карточек в первой половине года, однако, как я отметил, мы столкнулись с форс-мажором", - отметил Агаев.

Он добавил, что на данный момент в Баку есть 396 терминалов для пополнения баланса BakıKart, из которых 148 установлены на станциях бакинского метрополитена.

"В то же время на некоторых автобусных остановках доступен 51 терминал, через которые можно только пополнить баланс карточки BakıKart. Для удобства пассажиров в 197 терминалов MilliÖn интегрирована система BakıKart. С учетом растущей в последнее время потребности граждан в некоторых локациях устанавливаются POS-терминалы, позволяющие пополнять баланс карточек. В основном такие терминалы устанавливаются в пригородах столицы, селах и поселках, через которые проходят автобусы BakuBus, в круглосуточных магазинах. Например, такие терминалы установлены в поселках Мардакян, Бакыханов, Гарачухур", - подытожил Маис Агаев.