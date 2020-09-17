https://news.day.az/society/1271802.html Обнародовано число находящихся в реанимации больных коронавирусом
Обнародовано число находящихся в реанимации больных коронавирусом
В настоящее время в Азербайджане насчитывается 1 917 активных больных коронавирусом.
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, 112 пациентов находятся в реанимации, 9 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 38 777 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 36 289 человек вылечились, 571 скончались.
За минувший период проведено 1 035 286 тестов на коронавирус.
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