Обнародовано число находящихся в реанимации больных коронавирусом

В настоящее время в Азербайджане насчитывается 1 917 активных больных коронавирусом.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, 112 пациентов находятся в реанимации, 9 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 38 777 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 36 289 человек вылечились, 571 скончались.

За минувший период проведено 1 035 286 тестов на коронавирус.