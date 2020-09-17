https://news.day.az/society/1271823.html Опубликовано расписание школьных телеуроков в Азербайджане на 18 сентября - ФОТО
Опубликовано расписание школьных телеуроков в Азербайджане на 18 сентября - ФОТО
Опубликовано расписание школьных телеуроков на восемнадцатое сентября в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура), ARB Günəş и странице канала Təhsil (Образование) в Facebook, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство.
Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале (https://www.youtube.com/playlist...) и странице видеоуроков в Facebook (https://video.edu.az/).
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