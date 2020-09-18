В Азербайджане могут запретить проведение свадеб еще 3-4 года

В связи с режимом карантина в стране запрещено проведение свадебных торжеств до 30 сентября. Однако, из-за пандемии коронавируса уже около 7 месяцев в Азербайджане не проводились ни свадьбы, ни траурные церемонии и никакие другие мероприятия. Многие специалисты прогнозируют завершение пандемии до конца осени. Разрешат ли тогда проведение свадеб?

Как передает Day.Az со ссылкой на Vesti.Az, в связи с этим вопросом доктор философии по медицине Васиф Исмаил сообщил, что пандемия коронавируса может продлиться еще 3-4 года:

"Жизнь человека гораздо важнее свадеб. Пусть наш народ на время забудет о свадьбах и траурных церемониях. Не стоит даже об этом говорить, потому что проведение свадеб разрешено не будет. Граждане не согласятся с тем, чтобы снизить число приглашенных на свадьбу гостей. Для некоторых людей свадьба является своего рода лотереей, а не праздником, когда соединяются два любящих сердца. Я потратил деньги, а теперь собираю. Карантинный режим не может помешать созданию семьи. Семейная жизнь нужна нашим молодым людям. Любящие друг друга люди могут заключить брак и начать совместную жизнь. Этому никто не может помешать. Основные разговоры ведутся вокруг празднования свадеб. Давайте называть вещи своими именами. Из-за денежного вопроса граждане не согласятся на проведение свадеб с числом гостей 30-40 человек".