Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 21 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную служба гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода с переменной облачностью, в основном без осадков, однако местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем 22-25 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление поднимется от 764 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75 процентов, днем - 45-50 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются местами пройдут грозовые дожди, кое-где интенсивного характера, ожидается град. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 17-20, днем 25-28, в горах ночью 8-13, днем 15-18 градусов тепла.