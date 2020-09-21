В Азербайджане мужчина чуть не убил свою тетю, утверждая, что у него "дар"

В Азербайджане мужчина чуть не убил свою тету, утверждая, что у него есть "дар" лечить людей.

Как передает Day.Az, кадры об этом недавно распространились в социальных сетях.

На видео видно, как "одаренный" житель Лянкяранского района Эмин Рамазанов, представляющийся людям как шейх Нусруллах, пытался необычным способом вылечить от зоба свою больную тетю Шаргию Бабаеву. На опубликованных кадрах Рамазанов несколько раз сжал ей горло, в результате чего женщина внезапно потеряла сознание и упала на пол. При этом отмечается, что он взял у нее 3000 манатов "за лечение".

Позже в социальных сетях появилась информация о том, что женщина впала в кому и умерла.

Комментируя вышеизложенный инцидент, начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов сообщил Yeniavaz, что информация о смерти женщины является ложной.

"Человек, запечатленный на видео - Эмин Рамазанов, 1982 года рождения, проживающий в Лянкяране. Месяц назад он приехал в Баку со своей тетей Шаргией Бабаевой, которая страдает гонореей. Рамазанов сообщил своей тете, что имеет некий религиозный "дар", с помощью которого сможет вылечить ее. После того как в присутствии мужа и дочерей Бабаевой Рамазанов несколько раз сжал ей горло, женщина потеряла сознание, но она пришла в себя через 5 минут. Известие о ее смерти является ложным. Позже Бабаеву вызвали для дачи показаний. Эмин Рамазанов в настоящее время находится в Лянкяране, и у его тети нет жалоб. Все остальное - вымысел", - сказал Захидов.