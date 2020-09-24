https://news.day.az/society/1273707.html В школах Баку создают спецкоманды по борьбе с коронавирусом
В школах Баку создают спецкоманды по борьбе с коронавирусом
В переполненных школах Баку, Абшерона и Сумгайыта создают команды поддержки "Школьный друг" и "Бир" для реализации необходимых мер по борьбе с коронавирусом.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Минобразования.
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