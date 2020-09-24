В школах Баку создают спецкоманды по борьбе с коронавирусом

В переполненных школах Баку, Абшерона и Сумгайыта создают команды поддержки "Школьный друг" и "Бир" для реализации необходимых мер по борьбе с коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Минобразования.

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