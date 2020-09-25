Кадры смертельной аварии в Азербайджане

Распространились кадры после тяжелой аварии в Билясуваре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел несколько дней назад в Билясуварском районе, на улице Ибрагимова.

В результате столкновения легкового автомобиля с трактором, погиб водитель, Дадашов Афган Анвар оглы 1982 года рождения.

Также несколько пассажиров легкового автомобиля получили тяжелые телесные повреждения.

Представляем кадры с места происшествия: