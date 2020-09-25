https://news.day.az/society/1273878.html Кадры смертельной аварии в Азербайджане - ВИДЕО
Кадры смертельной аварии в Азербайджане - ВИДЕО
Распространились кадры после тяжелой аварии в Билясуваре.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел несколько дней назад в Билясуварском районе, на улице Ибрагимова.
В результате столкновения легкового автомобиля с трактором, погиб водитель, Дадашов Афган Анвар оглы 1982 года рождения.
Также несколько пассажиров легкового автомобиля получили тяжелые телесные повреждения.
Представляем кадры с места происшествия:
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