"Проводить свадьбы можно"

В странах Европы началась вторая волна коронавируса. В Англии, Испании, Франции, Германии и Италии ситуация вновь доходит до критического предела. В связи с такими ухудшениями в этих странах назревает вопрос о необходимости повторного внедрения карантинных мер для борьбы с инфекцией.

На данный момент на повестке дня в Азербайджане такие вопросы, как отмена карантинного режима и снятие запрета на проведение свадеб, которые завершаются 1 октября.

Руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBIB Васиф Алиев сказал Milli.Az, что разрешение на проведение свадеб возможно:

"Карантинный режим может быть продлен, но на каких условиях? Даже если нынешний карантинный режим будет продлен, нет межрайонных, междугородних ограничений. Кафе, рестораны также работают до 12 часов. Правда, несмотря на то, что многие развлекательные центры закрыты, многие объекты продолжают свободно работать и удовлетворять спрос населения", - сказал Алиев.

В таких условиях это нормально, что режим карантина лежит в повестке дня, добавил он. "Так как во многих странах Европы эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, уже достигла критических пределов. Я думаю, что карантин должен быть продлен. Однако условия должны регулироваться в соответствии с количеством случаев заражения в настоящем времени", - заявил инфекционист.

Алиев отказался прямо говорить о разрешении на проведение свадеб. "При каких обстоятельствах свадьбы могут быть разрешены в существующей ситуации? Наступают холода, на открытом воздухе их тоже не проведешь. Я думаю, что в закрытых условиях, это возможно, в среде, где маленькое скопление людей, можно организовывать свадьбу. Но разрешение на проведение свадеб не входит в мои полномочия", - повторил Алиев.