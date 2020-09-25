Температура воздуха в Баку продолжает повышаться

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21, днем - 25-29, в Баку ночью - 19-21, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-45 процентов.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных северных и западных районах ожидаются переменные грозовые дожди, местами интенсивные, возможен град, ветер восточный.

Ночью 16-21, днем 28-33, в горах ночью 9-14, днем 15-19 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятных для метеозависимых лиц.