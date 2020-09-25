АПБА внесло ясность в вопрос повторного закрытия кафе и ресторанов

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана внесло ясность в вопрос повторного закрытия кафе и ресторанов.

Как сообщает Day.Az, как заявил советник председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) Эльхан Микаилов в ходе онлайн-передачи "Безопасное питание" на странице АПБА в Facebook, если число заражений коронавирусом резко возрастет и достигнет неконтролируемого уровня, то можно ожидать применения определенных ограничений.

"Правда, как и все страны мира, Азербайджан уже имеет новую практику в борьбе с вирусом. Новая практика также дает основу для того, чтобы можно было регулировать ситуацию, применяя меньше ограничений.

В последнем указании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и соблюдать правила личной гигиены. Все это решает большую часть вопроса. Если каждый будет нести ответственность, число случаев заражения уменьшится, необходимости применять ограничения не будет. К вопросу можно подойти более либерально с новой практикой, однако здесь последнее слово за Кабинетом министров и Оперативным штабом".