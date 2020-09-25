На дороге Баку-Газах загорелся грузовой автомобиль

В Уджаре загорелся грузовой автомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на дороге Баку-Газах рядом с селом Гараджаллы.

Согласно информации, грузовик Ford, управляемый жителем Кюрдамирского района Джаббаров Габиль Салех оглу, внезапно загорелся.

Пожарные службы МЧС оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь.