https://news.day.az/society/1274195.html На дороге Баку-Газах загорелся грузовой автомобиль
На дороге Баку-Газах загорелся грузовой автомобиль
В Уджаре загорелся грузовой автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на дороге Баку-Газах рядом с селом Гараджаллы.
Согласно информации, грузовик Ford, управляемый жителем Кюрдамирского района Джаббаров Габиль Салех оглу, внезапно загорелся.
Пожарные службы МЧС оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь.
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