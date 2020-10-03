МВД обратилось к гражданам

С 00:00 28 сентября было объявлено военное положение на всей территории Азербайджанской Республики и на 22 административных территориях страны, включая город Баку, с 21:00 до 06:00 был введен комендантский час.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

В связи с этим министерство внутренних дел просит жителей, живущих в городах и районах в зоне действия комендантского часа, либо въезжающих-выезжающих из этих населенных пунктов, учитывать время пути до пункта назначения и завершить поездки, дела до начала комендантского часа, а также не покидать места жительства (нахождения) во время комендантского часа без специального разрешения и удостоверения личности.

Во время комендантского часа физические и юридические лица могут передвигаться только на основании соответствующего служебного удостоверения или специального разрешения, полученного посредством портала icaze.e-gov.az.