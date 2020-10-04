МВД Азербайджана обратилось к населению

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к населению.

Как передает Day.Az, в сообщении пресс-службы министерства говорится, что после объявления Верховного главнокомандующего вооруженными силами, Президента Азербайджана Ильхама Алиева об освобождении ряда оккупированных территорий жители столицы вышли на улицы, чтобы отметить это знаменательное событие:

"Хотим напомнить нашим гражданам, что в настоящее время на всей территории республики продолжается военное положение, в связи с чем в ряде городов и районов, включая город Баку, с 21:00 до 06:00 действует комендантский час. Также с целью борьбы с коронавирусом в стране введен карантинный режим. Просьба к гражданам учесть это, соблюдать требования комендантского часа и правила карантина и не покидать свои дома".