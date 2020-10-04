В результате обстрела армянами Гянджи из-под обломков извлечены 2 человека

Вооруженные силы Армении, руководствуясь провокациями военно-политического руководства Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного гуманитарного права, из тяжелых артиллерийских установок продолжают обстреливать населенные пункты, в которых проживает азербайджанское население, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные жилые дома.

Как сообщили Day.Az в МЧС, сегодня утром с территории Армении был нанесен ракетный удар по городу Гянджа, второму по величине городу страны, находящемуся за пределами зоны боевых действий. По предварительной информации, силы МЧС, привлеченные на территорию по одному адресу, предотвратили пожар, по трем адресам принимаются соответствующие меры по очистке территорий от обломков.

Два человека, получившие травмы, были извлечены спасателями из-под обломков.