В школе «Карабах» во Франции состоялось мероприятие в поддержку Азербайджана

В азербайджанской школе "Карабах" во французском городе Нант прошло мероприятие в поддержку азербайджанского государства и армии, начавших 27 сентября 2020 года контртеррористические операции против широкомасштабных военных провокаций оккупационной Армении .

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, член Координационного совета азербайджанцев Франции, председатель ассоциации культуры Франция-Азербайджан, руководитель проекта азербайджанской школы "Карабах" Тогрул Зейналов сказал, что в мероприятии приняли участие азербайджанская община, преподавательский и студенческий состав школы.

В начале мероприятия ученики исполнили на фортепиано государственный гимн Азербайджана и почтили память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашего государства.

Выступившие на мероприятии отметили, что поддерживают справедливую войну за возвращение оккупированных земель Азербайджана, очень рады каждой победе нашей Родины и готовы внести вклад для поддержки солдат.

Отметим, что указанная школа создана 20 апреля 2019 года в городе Нант, где компактно проживают азербайджанцы, по поручению и рекомендациям Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.