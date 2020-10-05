В Азербайджане выявлено еще 97 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 97 случаев заражения коронавирусом, 91 человек вылечился, двое скончались. 

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. 