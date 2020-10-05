https://news.day.az/society/1276842.html В Азербайджане выявлено еще 97 случаев заражения коронавирусом - 91 человек вылечился - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 97 случаев заражения коронавирусом - 91 человек вылечился - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 97 случаев заражения коронавирусом, 91 человек вылечился, двое скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
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