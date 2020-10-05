Баку украсился национальным триколором

Флаг - олицетворение непоколебимой силы и могущества государства. Сегодня государственный символ Азербайджана, сыны которого готовы отдавать свои жизни за него, победно развевается на всех улицах и проспектах Баку, как и во всех других городах и районах страны.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет фотографии Баку, украшенного флагами Азербайджана.