В Азербайджане выявлено еще 143 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 143 случая заражения коронавирусом, 126 человек вылечились, 2 человека скончались. 

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров. 