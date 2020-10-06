В Калгари организовано шествие в знак солидарности с Азербайджаном
В канадском городе Калгари проведено шествие соотечественников в знак солидарности с Азербайджаном, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой, передает Day.Az.
Акция была организована Культурным центром Альберта-Азербайджан (ALACS).
В ходе акции, где развевались флаги Азербайджана, Турции, Канады и иракских туркменов, участники скандировали поддерживающие Азербайджан и осуждающие Армению лозунги.
Акция была проведена с разрешения городского муниципалитета.
В ALACS сказали, что намереваются каждое воскресенье проводить такие шествия с привлечением медиа, которые будут приобретать массовый характер до тех пор, пока все азербайджанские земли не будут освобождены от оккупации.
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