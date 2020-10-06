В Калгари организовано шествие в знак солидарности с Азербайджаном

В канадском городе Калгари проведено шествие соотечественников в знак солидарности с Азербайджаном, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой, передает Day.Az.

Акция была организована Культурным центром Альберта-Азербайджан (ALACS).

В ходе акции, где развевались флаги Азербайджана, Турции, Канады и иракских туркменов, участники скандировали поддерживающие Азербайджан и осуждающие Армению лозунги.

Акция была проведена с разрешения городского муниципалитета.

В ALACS сказали, что намереваются каждое воскресенье проводить такие шествия с привлечением медиа, которые будут приобретать массовый характер до тех пор, пока все азербайджанские земли не будут освобождены от оккупации.